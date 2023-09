Fim de JCP fará parte de discussão sobre tributação corporativa, diz secretário de Haddad

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira que o projeto que prevê o fim do mecanismo de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) por empresas é "parte de uma discussão importante" sobre tributação corporativa, que será realizada "em conjunto" até o fim do ano.

Em entrevista para comentar os números do projeto orçamentário, o secretário, que faz parte da equipe do ministro Fernando Haddad, afirmou que a medida busca coibir abusos. Ele ponderou ainda que é preciso ter “sensibilidade” para fazer a discussão sobre a iniciativa no Congresso com o setor bancário, que tem características peculiares.