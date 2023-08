Gastos do consumidor dos EUA aumentam em julho; pedidos de auxílio-desemprego caem

Os gastos foram impulsionados por bens e serviços. A desaceleração da inflação e um mercado de trabalho ainda apertado, que está mantendo os ganhos salariais elevados, estão apoiando os gastos dos consumidores e sustentando a economia.

Na quarta-feira, o governo informou que a economia cresceu a uma taxa anualizada de 2,1% no segundo trimestre, com os gastos dos consumidores mais do que compensando os pesos do comércio, da redução dos estoques e da persistente fraqueza do mercado imobiliário.

Desde março de 2022, o Fed elevou sua taxa de juros em 525 pontos-base, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%. Os mercados financeiros esperam que o banco central dos EUA deixe sua taxa de juros de referência inalterada na reunião de 19 e 20 de setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

A inflação medida pelo índice de preços de PCE subiu 0,2% no mês passado, repetindo a taxa mensal vista em junho. Nos 12 meses até julho, o PCE aumentou 3,3%, depois de avançar 3,0% em junho.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços PCE aumentou 0,2%, depois de subir pela mesma margem no mês anterior. O chamado núcleo do índice de preços aumentou 4,2% em termos anuais em julho, depois de ter subido 4,1% em junho.

As taxas anuais de inflação do PCE foram elevadas por uma base de comparação mais baixa no ano passado. O Fed acompanha o PCE para sua meta de inflação de 2%.