Governo projeta dívida bruta em 76,9% do PIB em 2026 após estabilização com marco fiscal

BRASÍLIA (Reuters) - A equipe econômica projetou que a dívida bruta do governo geral alcançará 76,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 em cenário base, após estabilização provocada pelo novo arcabouço fiscal, segundo o projeto de lei orçamentária de 2024 divulgado nesta quinta-feira.

De acordo com o governo, a dívida bruta, que fechou julho em 74,1% do PIB, poderia ir a 77,7% do PIB em 2026 no pior cenário do arcabouço ou a 76,1% no melhor cenário.

Ao estabelecer os parâmetros para o projeto, o governo reduziu levemente a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, passando de 2,34% estimados no projeto da LDO para 2,26%.