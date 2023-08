Governo propõe superávit primário de R$2,8 bi em 2024 com reforço de receitas incertas

Entre as ações que ainda dependem de aprovação, estão estimados ganhos de 35,3 bilhões de reais com a medida que disciplina decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que limitou subvenções federais originadas em incentivos tributários estaduais e 10,4 bilhões de reais do projeto de lei que propõe o fim do mecanismo juros sobre capital próprio (JCP) -- ambas editadas nesta quinta.

Há ainda 97,9 bilhões de reais em recuperação de créditos do Carf, após aprovação de projeto pelo Senado que restaura o voto de minerva para o governo no colegiado que julga recursos sobre cobranças de tributos, e 13,3 bilhões de reais esperados com medida provisória editada esta semana que estabelece cobrança periódica de Imposto de Renda para fundos exclusivos de investimentos, entre outras.

No texto do projeto orçamentário, a equipe econômica também estimou que vai arrecadar 113,6 bilhões de reais em 2024 com exploração de recursos naturais, 41,4 bilhões de reais com dividendos e 44,4 bilhões de reais com concessões.

Esse é o primeiro Orçamento integralmente elaborado pela nova gestão de Lula, embora as contas de 2023 tenham sido reconstruídas com a PEC da Transição, já com intensa participação e incorporação de planos da equipe do petista após a vitória eleitoral do ano passado.

Na avaliação do economista Marcos Mendes, um dos criadores do agora extinto teto de gastos, após a aprovação de fortes aumentos de despesas pelo novo governo, ficou na mão do Executivo a responsabilidade de obter as receitas para pagá-las.

“O desempenho do Ministro da Fazenda e do presidente da República será medido pela capacidade de levantar essas receitas. Os congressistas, por sua vez, pouco perdem em termos eleitorais se essas receitas não se concretizarem”, disse.