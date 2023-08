Holzmann diz que está inclinado a apoiar alta nos juros do BCE em setembro

(Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) pode precisar elevar ainda mais os juros, disse o presidente do banco central austríaco, Robert Holzmann, nesta quinta-feira, no momento em que novos números mostraram que a inflação da zona do euro se estabilizou em agosto, desafiando as expectativas de queda.

O BCE elevou os juros em todas as reuniões nos últimos 13 meses, mas as autoridades estão agora contemplando uma pausa, dada a deterioração das perspectivas de crescimento econômico e o risco de uma recessão.

Ainda assim, Holzmann, um conservador declarado, disse que ainda não viu evidências suficientes para uma pausa e que está inclinado a um aumento, mesmo que ainda não tenha se decidido.