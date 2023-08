Ibovespa quebra série de altas mensais e recua 5% em agosto

O último pregão do mês trouxe a terceira prévia da carteira do Ibovespa que irá vigorar a partir de segunda-feira até o final do ano, confirmando a entrada das ações da PetroReconcavo e da Vamos, assim como a saída dos papéis da Méliuz.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,87%, a 27,43 reais, e BRADESCO PN perdeu 1,39%, a 14,95 reais, tendo no radar a aprovação pelo Senado de projeto de lei que retoma o voto de qualidade em casos de empate nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), bem como a proposta do governo para encerrar com o instrumento de JCP. Analistas do JPMorgan avaliam que a notícia sobre o Carf é negativa para o setor financeiro, uma vez que bancos e empresas não bancárias têm ações relevantes e alguns desses casos podem ser priorizados à medida que o governo busca mais receitas. No caso do JCP, analistas do Citi veem um impacto negativo significativo para os lucros dos bancos com um eventual fim do benefício fiscal, mas avaliam que o projeto apresentado deve passar por ajustes.

- B3 ON recuou 2,19%, a 12,93 reais, também pressionada pelo avanço do projeto de lei do Carf, que agora segue à sanção presidencial. De acordo com o JPMorgan, a B3 tem uma exposição de 12,2 bilhões de reais em processos no órgão e já se beneficiou do voto de qualidade no passado -- quando era a favor do contribuinte.

- VIA ON fechou com declínio de 4,51%, a 1,27 real, tocando uma mínima intradia desde 2016 de 1,26 real, em sessão bastante negativa para papéis de varejo e consumo na B3. A dona das redes Casas Bahia e Ponto e do banco digital banQi também anunciou nesta quinta-feira que contratou Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS Brasil, Itaú BBA e Santander Brasil para uma "potencial" oferta de ações que pretende levantar pelo menos 1 bilhão de reais. No setor, MAGAZINE LUIZA ON caiu 5,48%.