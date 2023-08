Ibovespa recua com desconforto sobre quadro fiscal; Vale sobe

Nesta quinta-feira, o Banco Central divulgou que a dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou julho em 74,1%, contra 73,6% no mês anterior. Já a dívida líquida foi a 59,6%, de 59,1%.As expectativas em pesquisa da Reuters eram de 73,9% para a dívida bruta e de 59,7% para a líquida.

Em Wall Street, a sessão era positiva, após uma leitura da inflação muito aguardada ficar em linha com as expectativas, mantendo vivas as expectativas de que o Federal Reserve possa interromper seu aperto monetário. O S&P 500 tinha elevação de 0,29%.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 1,55%, a 27,24 reais tendo no radar a aprovação pelo Senado projeto de lei que retoma o voto de qualidade em casos de empate nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Analistas do JPMorgan avaliam que a notícia é negativa para o setor financeiro, uma vez que bancos e empresas não bancárias têm ações relevantes e alguns desses casos podem ser priorizados à medida que o governo busca mais receitas. BRADESCO PN perdia 1,32%.

- B3 ON recuava 1,59%, a 13,01 reais, também pressionada pelo avanço do projeto de lei do Carf, que agora segue à sanção presidencial. De acordo com o JPMorgan, a B3 tem uma exposição de 12,2 bilhões de reais em processos no órgão e já se beneficiou do voto de qualidade no passado - quando era a favor do contribuinte.