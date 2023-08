Lula diz que é preciso saber se desoneração também vai beneficiar trabalhadores

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que a discussão sobre desonoração que ocorre no Congresso deve considerar se a medida beneficiará trabalhadores, e não apenas empresários, um dia depois de a Câmara dos Deputados aprovar um projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia.

Em cerimônia de anúncio de projetos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Teresina, Lula ainda afirmou que quando uma desoneração é aprovada quem perde receita, "no fundo", são os municípios.

Na quarta-feira, a Câmara aprovou o projeto que prorroga por mais quatro anos a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores, que acabaria no fim do ano. O projeto agora voltará ao Senado.