Orçamento de 2024 não prevê aumento de servidor ou do Bolsa Família nem reajuste da tabela do IR

BRASÍLIA (Reuters) - O projeto de Orçamento de 2024 não tem previsão de recursos para aumentar os salários de servidores públicos ou os benefícios do Bolsa Família, nem para fazer novo reajuste da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, disse nesta quinta-feira o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos.

Em entrevista para comentar os números do projeto orçamentário do próximo ano, Bijos afirmou ter havido entendimento no governo de que a ?largada? do Orçamento, enviado nesta quinta-feira ao Congresso, não seria o momento de discutir reajustes.

Segundo ele, uma regra do arcabouço fiscal prevê um potencial crédito adicional de até 15 bilhões de reais a partir de maio de 2024, a depender do desempenho da arrecadação, o que poderá servir para contemplar gastos até então não previstos.