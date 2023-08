Os mercados podem ter desfeito parte do trabalho do BCE:, diz Schnabel

FRANKFURT (Reuters) - O crescimento da zona do euro está mais fraco do que o previsto há apenas alguns meses, mas isso não anula automaticamente a necessidade de mais aumentos de juros, especialmente porque os investidores estão desfazendo parte do trabalho anterior do Banco Central Europeu, disse Isabel Schnabel, membro da diretoria do BCE.

O BCE aumentou as taxas de juros em cada uma de suas reuniões de política monetária nos últimos 13 meses e as autoridades estão debatendo se devem fazer uma pausa devido à desaceleração econômica ou se devem aumentar novamente, talvez pela última vez, para colocar a inflação firmemente no rumo de 2%.

Embora Schnabel, uma conservadora que defendeu uma política monetária mais rígida no passado, tenha reconhecido os obstáculos ao crescimento, ela não adotou uma posição firme sobre o próximo passo e levantou vários argumentos que sugerem que o trabalho pode não estar concluído.