Petrobras não tem pressa para projetos renováveis, espera definições em 2024, diz CEO

No curto prazo, a China poderá contribuir com projetos como revitalização do mercado de fertilizantes no Brasil, reorganização da estrutura petroquímica com refinarias e expansão do parque de refino, sem que seja necessária a construção de novas refinarias, podendo até mesmo fazer parcerias em alguns projetos, disse ele à Reuters, conforme entrevista publicada mais cedo.

O movimento de reaproximação da China, segundo Prates, "marca a volta da Petrobras ao cenário global, deixa de ser aquela empresa que estava se encolhendo, voltando só para pré-sal da Bacia de Santos e de Campos, vendendo o resto dos ativos".

"Com velocidade consistente, a gente quer voltar a ser um grande player global. A partir do ano que vem vai dar para ter uma noção bem boa do mapa da Petrobras como empresa internacional, isso vai ser bom para o Brasil também", disse Prates.

INTERNACIONALIZAÇÃO

Para o longo prazo, Prates afirmou que levou um apanhado de ideias para petroleiras chinesas sobre as áreas internacionais onde ambas as partes poderiam ter interesses em comum para exploração e produção de petróleo e gás.

"Primeiro nome de cara é a Bolívia, é claro, que é nossa prioridade principal, mover a questão do gás da Bolívia, que eu acho um absurdo não incrementar... contribuir para que a Bolívia volte a ser um grande produtor de gás de novo", afirmou Prates, reiterando declarações recentes.