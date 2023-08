BC deve disciplinar cobrança de tarifas de bandeiras de cartões, diz diretor

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, Renato Gomes, disse nesta quinta-feira que a autarquia está conversando com participantes do mercado de cartões e mapeando as tarifas adotadas pelas bandeiras e deve eventualmente editar normas disciplinando essas cobranças.

Sobre o rotativo do cartão de crédito, cujas taxas elevadas têm sido alvo de discussões no governo, Gomes disse que o BC apoia que a portabilidade da dívida para outras modalidades de crédito seja feita o mais cedo possível.

Falando em evento da Abipag (associação de instituições de pagamento), em Brasília, o diretor acrescentou que outras soluções para a questão passam por uma política de transparência sobre as taxas cobradas, além de educação financeira.