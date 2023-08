Taxas futuras de juros têm alta firme em meio a receios com área fiscal

No fim da tarde de quarta, os dados fiscais piores que o esperado já haviam impulsionado as taxas futuras de juros no Brasil. Este movimento continuou nesta quinta-feira, com investidores atentos também aos detalhes da apresentação da peça orçamentária para 2024.

Em entrevista coletiva no início da tarde, os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Fazenda, Fernando Haddad, confirmaram a meta fiscal de resultado primário zero para o próximo ano -- um objetivo visto por economistas do mercado financeiro como difícil de ser alcançado.

Além disso, o Orçamento para 2024 traz uma ampliação de gastos de 129 bilhões de reais em relação a este ano. Para cumprir a meta de primário zero, o projeto estabelece um aumento de 168 bilhões de reais em arrecadação, incluindo receitas ainda não aprovadas.

Os receios em torno da proposta orçamentária deram impulso às taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), em movimento favorecido ainda pela forte alta do dólar ante o real -- neste caso, refletindo a disputa pela Ptax de fim de mês e também o mal-estar com a área fiscal.

“O fato é que até ontem (quarta-feira), quando foi divulgado o dado do déficit fiscal do governo central, o mercado estava calmo. E o janeiro 2029 teve alta de 30 pontos desde então”, destacou o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior.

Para ele, no entanto, o avanço forte das taxas dos DIs não significa que o mercado não acredita mais no plano fiscal do governo.