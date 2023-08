Tebet diz que Orçamento tem receitas conservadoras e meta de primário zero para 2024

(Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou na tarde desta quinta-feira, durante coletiva de imprensa, que a peça orçamentária para 2024 está equilibrada, com todas as despesas contratadas e as receitas delineadas, com o objetivo de alcançar a meta de resultado primário zero.

Ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Tebet afirmou ainda que a proposta de Orçamento será encaminhada ao Congresso Nacional até as 19h desta quinta-feira.

"Estamos diante de Orçamento muito equilibrado, com todas as despesas contratadas, com todas as receitas muito bem delineadas, naquilo que a Receita normalmente faz, que é ser muito conservadora nos números", disse Tebet.