Vale inicia testes em 1ª planta de briquetes; vê fila de 18 meses de clientes, diz VP

Uma segunda unidade, com capacidade para produzir 4 milhões de toneladas, deve entrar em operação no início de 2024, somando investimentos de 1,2 bilhão de reais.

"Se colocar em fila todos os clientes, há pedidos que serão atendidos ao longo dos próximos 18 meses... é um produto novidade", disse Spinelli.

O executivo pontuou que clientes europeus, japoneses e coreanos deverão receber primeiro o produto -- que terá um prêmio de qualidade.

Os preços dos briquetes, segundo Spinelli, têm uma correlação com a pelota de minério de ferro (produto de maior valor agregado), mas dependendo do acordo que for feito com os clientes a precificação pode ser diferente.

"Não tem chance de ganhar essa batalha, essa guerra... se não for com parceria. É impossível fazer a descarbonização no mundo se não tiver uma interação forte cliente e fornecedor", explicou ele, enquanto a companhia busca descarbonizar também suas operações e diversificar para produtos com maior valor.

A Vale já assinou mais de 50 acordos com clientes para oferecer soluções de descarbonização, que são responsáveis por 35% das emissões de escopo 3 da empresa.