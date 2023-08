Via contrata bancos para oferta de pelo menos R$1 bi em ações

"A potencial oferta terá como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de Fidc da carteira de crediário", afirmou a Via no fato relevante nesta quinta-feira.

De acordo com os analistas do Citi, embora a dívida financeira não seja necessariamente problemática, em 3,6 bilhões de reais no segundo trimestre e com 66% tendo vencimentos de longo prazo, a questão é que as despesas financeiras totais totalizaram 2,8 bilhões de reais nos últimos 12 meses versus um Ebitda de 2,2 bilhões de reais.

"Portanto, a administração precisa reestruturar prontamente seu balanço", afirmaram.

Há três semanas, a Via anunciou novo prejuízo trimestral, de quase meio bilhão de reais, e um novo plano de negócios que inclui redução de até 1 bilhão de reais em estoques neste ano e alteração na forma de captação para financiar o crediário que passará a ser feito via Fidcs, ou fundos de investimento em direitos creditórios.

No contexto do follow on, a Via afirmou que os acionistas "de referência", os fundos Goldentree e Twinsf e o empresário Michael Klein, da família fundadora das Casas Bahia, "manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta".