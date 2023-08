Wall St avança após dados de inflação aumentarem expectativas de pausa nos juros

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o núcleo do índice de preços PCE subiu 4,2% em julho em termos anuais, também em linha com as estimativas.

As apostas dos operadores em uma pausa nos aumentos dos juros na reunião de política monetária do Fed em setembro permaneceram em 88,5%, enquanto as probabilidades de que o banco central mantenha a taxa em novembro ficaram em 51%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

"Estamos vendo a inflação realmente desacelerando, que é a narrativa que temos tido há algum tempo", disse Tony Roth, diretor de investimentos da Wilmington Trust.

"Há muitos dados que ainda estão por vir (mas) é muito possível que o Fed não se mova em novembro e que tenhamos acabado com os aumentos dos juros."

Em um novo impulso para os mercados, as ações da Salesforce subiam 5,1% com previsões positivas de vendas do provedor de software baseado em nuvem, que se beneficia dos aumentos de preços e de uma demanda resiliente.

Às 11:16 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,26%, a 34.980,67 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,27%, a 4.527,10 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,45%, a 14.082,21 pontos.