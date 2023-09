Wall Street termina com sinais mistos após dados de inflação impulsionarem otimismo

Excluindo as componentes voláteis de alimentos e energia, o núcleo do índice PCE subiu 4,2% em julho, em base anual, também em linha com as estimativas.

As expectativas de operadores sobre uma pausa nos aumentos dos juros na reunião de política monetária do Fed em setembro permaneceram em 88,5% de chances, enquanto suas apostas de que o banco central manteria a taxa básica inalterada em novembro ficaram em 51%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

O Dow Jones cedeu 0,48%, para 34.721,91 pontos. O S&P 500 caiu 0,16%, para 4.507,66 pontos. O Nasdaq ganhou 0,11%, para 14.034,97 pontos.

A Salesforce subiu 3% após previsões otimistas de receita do fornecedor de software baseado em nuvem, que se beneficia de aumentos de preços e de uma demanda resiliente.

Os três principais índices registaram perdas em agosto, com o S&P 500 e o Nasdaq em suas primeiras quedas mensais desde fevereiro.

No mês, o S&P 500 caiu 1,8%, o Dow Jones perdeu 2,4% e o Nasdaq recuou 2,2%.