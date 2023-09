Big techs devem investir em IPO de US$50 bi-US$55 bi da Arm, dizem fontes

O SoftBank, dono da Arm, tem como meta uma avaliação entre 50 bilhões e 55 bilhões de dólares, conforme noticiado pela Reuters mais cedo nesta sexta-feira. Clientes da Arm concordaram em investir nessa faixa de avaliação, disseram as fontes.

Embora seja possível que a demanda pelas ações da Arm leve a uma avaliação mais elevada no momento de precificação do IPO, a medida representa uma queda em relação à avaliação de 64 bilhões de dólares pela qual o SoftBank adquiriu a participação de 25% que ainda não possuía na empresa do seu Vision Fund de 100 bilhões de dólares no mês passado.

Apple, Nvidia e outros investidores estratégicos concordaram em investir entre 25 milhões e 100 milhões de dólares cada no IPO, disseram as fontes. Arm e SoftBank reservaram 10% das ações a serem vendidas no IPO para seus clientes, como já havia sido relatado pela Reuters anteriormente.

Amazon.com, que havia mantido negociações para investir no IPO, decidiu não participar, disse uma das fontes, solicitando anonimato porque as discussões são confidenciais.

Arm e SoftBank não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Alphabet, AMD, Amazon, Apple, Intel, Nvidia, Samsung, Cadence e Synopsys não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. O Wall Street Journal noticiou sobre a meta de avaliação da Arm nesta sexta-feira.