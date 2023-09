Haddad diz que PIB surpreendeu positivamente e superou expectativa da Fazenda

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os números do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, anunciados nesta sexta-feira, surpreenderam positivamente e superaram as estimativas feitas por sua pasta.

Em entrevista a jornalistas em São Paulo para comentar os dados da economia brasileira no segundo trimestre, divulgados mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Haddad disse ainda que, se o Congresso aprovar medidas econômicas que o governo têm enviado ao Legislativo, o país seguirá colhendo os frutos na forma de um bom desempenho da economia.

Mais cedo, o IBGE anunciou que o PIB do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre na comparação com os três meses anteriores, resultado bem acima da expectativa em pesquisa de Reuters de um avanço de 0,3%.