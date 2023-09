Piora recente no câmbio é explicada principalmente pelo cenário externo, diz Galípolo

"A ideia da parcimônia, da serenidade, se vê na política monetária como um todo, é melhor a gente ir assistindo como cada uma das variáveis envolvidas está se comportando e reagindo", afirmou.

Na avaliação do diretor do BC, ter os Estados Unidos pagando 5,5% ou 6% em remuneração de títulos "não é um cenário muito tranquilo para países emergentes" e será necessário analisar "o quanto isso vai permitir ou restringir a política monetária" no Brasil.

Para ele, o fator dos juros nos Estados Unidos dominou o comportamento do mercado brasileiro nas últimas semanas, mais do que os fatores domésticos, apesar de um "descolamento" dos ativos brasileiros nos últimos dias, sob impacto de temores fiscais.

Galípolo destacou que a questão das contas públicas terá relevância na reancoragem das expectativas para a inflação. Ele afirmou que a equipe econômica do governo vem reafirmando posição em defesa do novo arcabouço fiscal e que a decisão da equipe econômica de não abrir mão da meta fiscal zero em 2024 foi bem recebida pelo mercado.

