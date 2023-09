Decisão do TST suspende 353 demissões em PDV da Eletrobras

Na ação, os sindicatos afirmam que as demissões da Eletrobras poderiam comprometer o sistema elétrico nacional, mencionando o apagão ocorrido no dia 15 de agosto, e alegam que as condições têm sido desiguais para casos de demissão de funcionários e membros da diretoria.

Na sexta-feira passada, a Eletrobras divulgou comunicado afirmando que os desligamentos não comprometem a segurança das operações da companhia, que detém fatia relevante do parque brasileiro de geração de energia e cerca de 40% da rede nacional de transmissão.

Segundo a Eletrobras, até o fim deste ano não serão feitos desligamentos de profissionais que operam usinas e subestações de transmissão, ou que trabalham nas áreas de manutenção ligadas aos negócios e em seu centro de serviços compartilhados.

O último PDV da companhia, com inscrições encerradas em 21 de julho, teve 1.473 inscritos, com 353 desligados em 31 de agosto, disse a empresa. Nos meses de junho e julho, 87 empregados inscritos no mesmo PDV já haviam deixado a companhia.

"Este PDV... observou integralmente o que consta no Acordo Coletivo de Trabalho - ACT atualmente em vigor, o qual foi assinado e teve ampla participação de todas as entidades sindicais representativas dos trabalhadores da Companhia e firmado perante o Tribunal Superior do Trabalho", disse a empresa em comunicado na semana passada.

Com a decisão do TST, a Eletrobras disse que está adotando as providências para cumprir a medida, suspendendo rescisões de contratos de trabalho realizadas em 31 de agosto que não haviam sido homologadas, e comunicando esses empregados para fins de retorno às suas atividades.