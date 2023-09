Micro e pequenas empresas são quase metade dos credores em grandes recuperações judiciais, diz Sebrae

"Em um processo de recuperação judicial, os pequenos negócios são os credores mais frágeis, pois muitas vezes contam com essa empresa como um grande cliente e, em geral, não possuem caixa para sustentar longos períodos sem receber”, afirma Ivan Tonet, coordenador de mercados e transformação digital do Sebrae.

Sudeste e Nordeste lideram regionalmente na quantidade de credores, com 61% e 16%, respectivamente. O Sul responde por 11%, o Centro-Oeste por 8% e o Norte por 4%, diz a pesquisa.

O ramo de atividades mais frequente entre os credores varia com a região, disse o Sebrae. No Nordeste, o setor com o maior volume de créditos a receber (65%) é o de postos de combustíveis; enquanto no Sudeste, 32% dos créditos devidos a MPEs são para o atacados especializados em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

O estudo também detectou uma alta de 37% nos pedidos de recuperação judicial de médias e grandes empresas e de 30,2% nos deferimentos, entre 2022 e 2023, considerando janeiro a maio.

(Por Beatriz Garcia, edição Alberto Alerigi Jr.)