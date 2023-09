Aperfeiçoamento de concursos e projeto dos supersalários podem ser aprovados rapidamente, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que apoia as discussões em torno de projeto de lei que trata dos super salários no funcionalismo e que também vê espaço para aperfeiçoamentos dos concursos públicos, acrescentando que ambas as medidas podem ser aprovadas rapidamente.

"Muita coisa que não se conseguiu antes está se conseguindo agora", disse Haddad em entrevista a jornalistas após reunião com as ministras Simone Tebet, do Planejamento, e Esther Dweck, da Gestão, sobre a viabilidade de medidas que afetam a administração pública.