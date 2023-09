Ações europeias caem pelo sexto dia com preocupações por desaceleração econômica e taxas de juros

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias ampliaram as perdas pela sexta sessão consecutiva nesta quarta-feira, uma vez que preocupações com a desaceleração do crescimento global prejudicaram o apetite por risco, enquanto a alta dos rendimentos dos títulos também pressionou os papéis.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,57%, a 454,30 pontos, depois de atingir seu nível mais baixo em mais de uma semana mais cedo.