Belga Biobest compra empresa brasileira de soluções agrícolas naturais Biotrop em acordo de US$570 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa belga de biocontrole de pragas e doenças e polinização natural para produção agrícola sustentável Biobest Group fechou acordo para adquirir a brasileira do mesmo ramo Biotrop, em um movimento para expandir sua presença no país, anunciaram as empresas nesta quinta-feira.

As companhias disseram em um comunicado conjunto que a Biobest assinou um acordo vinculativo para comprar uma participação de 85% da Biotrop, que atualmente é controlada pela empresa de private equity Aqua Capital, com uma avaliação de 532 milhões de euros (569,45 milhões de dólares).

A participação restante de 15% será comprada pela Biobest após um período de transição de três anos, disseram as empresas, acrescentando que esperam que o negócio seja concluído até o final deste ano.