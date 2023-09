Índices encerram semana em queda por preocupação com altas de juros

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias registraram perdas semanais nesta sexta-feira, apesar de terem subido mais cedo, com investidores preocupados com a deterioração das perspectivas para a economia da região e com a trajetória da taxa de juros dos EUA, enquanto o foco muda para a ação do Banco Central Europeu (BCE) na próxima semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,22%, a 454,66 pontos, e encerrou uma sequência de sete dias de perdas, mas recuou 0,8% na semana.