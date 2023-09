EUA, Índia, Arábia Saudita e UE revelam acordo ferroviário e portuário nos bastidores do G20

Por Nandita Bose

NOVA DÉLHI (Reuters) - Líderes globais anunciaram um acordo multinacional de ferrovias e portos ligando o Oriente Médio e o Sul da Ásia neste sábado, à margem da cúpula do G20 em Nova Délhi.

O pacto chega em um momento crítico em que o presidente dos EUA, Joe Biden, busca combater o impulso do Cinturão e Rota da China na infraestrutura global, apresentando Washington como um parceiro e investidor alternativo para os países em desenvolvimento no grupo do G20.