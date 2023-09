G20 concorda em triplicar capacidade de energia renovável, mas não fixa grandes metas climáticas

Com relação à redução gradual dos combustíveis fósseis, a declaração afirma que os líderes "reconhecem a importância" de acelerar as medidas que ajudarão na transição para sistemas de energia de baixa emissão, "incluindo a aceleração dos esforços para a redução gradual da energia a carvão não consumida, de acordo com as circunstâncias nacionais".

O bloco não conseguiu chegar a um consenso durante as reuniões ministeriais anteriores sobre meio ambiente e energia. A declaração também não se compromete a atingir os compromissos de zero emissões líquidas mais rapidamente do que em 2050, algo que as nações do G7 estavam pressionando.

Em vez disso, a declaração diz: "Reiteramos nosso compromisso de atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa/neutralidade de carbono até meados do século, levando em conta os últimos desenvolvimentos científicos e de acordo com as diferentes circunstâncias nacionais".

Também observou a necessidade de se providenciar financiamento sustentável e de baixo custo aos países em desenvolvimento para apoiar a transição para emissões mais baixas.

(Reportagem de Shivam Patel)