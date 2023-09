Auxílio do governo federal a cidades afetadas por ciclone no RS soma R$741 mi, diz Alckmin

A passagem de um ciclone extratropical que provocou chuvas intensas e causou alagamentos e destruições no Rio Grande do Sul deixou 43 mortos, segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual.

Ao todo, 88 municípios gaúchos tiveram danos provocados pela forte chuva, sendo 79 já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal.

O número de desaparecidos no desastre permanece em 46, a maior parte no município de Muçum (30), seguido por Lajeado (8) e Arroio do Meio (8).

O último informe do Estado mostrou ainda que o número de desalojados subiu para 11.642, enquanto os desabrigados são 3.798. Desde o início dos trabalhos conjuntos com autoridades no estado, 3.130 pessoas já foram resgatadas.

(Por Letícia Fucuchima)