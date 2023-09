Preço da gasolina fica estável no Brasil, etanol cai e diesel sobe, aponta ValeCard

SÃO PAULO (Reuters) - O preço da gasolina no Brasil ficou praticamente estável na semana de 4 a 10 de setembro, a 6,015 reais por litro em média nos postos, pressionado por uma maior concorrência do etanol hidratado, que registrou nova queda semanal e vem ampliando a competitividade ante o combustível fóssil, segundo pesquisa da ValeCard divulgada nesta segunda-feira.

"A relativa estabilidade dos preços da gasolina na semana passada se deve à concorrência do etanol, que se mostra mais vantajoso em diversas regiões do país", disse Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade que calcula os preços com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados no Brasil.

O preço do etanol hidratado apresentou uma queda de 1,19% no mesmo período, com valor médio de 3,751 reais por litro.