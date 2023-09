Ações da China e de Hong Kong caem com operadores à espera de sinais de estabilização e medidas

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas e de Hong Kong fecharam em baixa nesta terça-feira, apesar de dados recentes mostrarem sinais de estabilização na segunda maior economia do mundo, com os investidores aguardando mais pistas sobre a recuperação e as medidas do governo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, e o índice de Xangai recuara, 0,18% cada. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve queda de 0,39%.

Dados de segunda-feira mostraram que os novos empréstimos bancários na China quase quadruplicaram em agosto em relação a julho, superando as expectativas. No sábado, dados mostraram uma diminuição das pressões de deflação em meio a sinais de estabilização da economia.