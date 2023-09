Ibovespa sobe com alta de commodities e IPCA abaixo do previsto

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,4%, a 27,56 reais, e BRADESCO PN mostrava acréscimo de 0,89%, a 14,78 reais.

- HAPVIDA ON avançava 3,83%, a 4,61 reais, tendo como pano de fundo relatório do Itaú BBA afirmando que a ação é a sua preferida no setor de saúde. Os analistas reiteraram recomendação "outperform" para as ações e elevaram o preço-alvo de 6 para 7 reais.

- CIELO ON caía 1,36%, a 3,63 reais, chegando a uma mínima intradia desde julho do ano passado, a 3,61 reais. A Cielo divulgou mais cedo sua pesquisa realizada com clientes mostrando queda de 1,9% nas vendas no varejo em agosto sobre o mesmo mês do ano passado, excluindo efeitos da inflação.

- ASSAI ON subia 2,62%, a 12,54 reais, buscando recuperar parte das perdas após três pregões seguidos de baixa, período em que acumulou um declínio de mais de 4%.

- PETZ ON valorizava-se 6,88%, a 5,9 reais, com o setor de varejo e consumo como um todo beneficiado pela queda das taxas futuras de juros após IPCA abaixo das previsões. No mês passado, Petz acumulou uma queda de quase 22%.