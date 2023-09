Petrobras diz que 2ª plataforma de Mero chega ao Brasil e deve iniciar produção no 4º tri

Será o segundo FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, da sigla em inglês) definitivo a ser instalado no campo de Mero de um total de quatro sistemas. As quatro unidades juntas terão capacidade de produzir até 720 mil barris de óleo por dia.

Mero é o terceiro maior campo do Brasil em volume de óleo in place, destacou a Petrobras, atrás apenas de Tupi e Búzios, também localizados no pré-sal da Bacia de Santos.

O campo unitizado de Mero é operado pela Petrobras (38,6%), em parceria com a Shell Brasil (19,3%), TotalEnergies (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) e Pré- Sal Petróleo S.A - PPSA (3,5%), representante da União na área não contratada.

(Por Marta Nogueira)