China é 1ª a nomear novo embaixador afegão sob regime do Taliban

"Essa é a rotação normal do embaixador da China no Afeganistão e tem como objetivo continuar a promover o diálogo e a cooperação entre a China e o Afeganistão", disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado. "A política da China em relação ao Afeganistão é clara e consistente."

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da administração do Taliban disse à Reuters que o novo enviado Zhao Xing foi o primeiro embaixador de qualquer país a assumir o cargo desde agosto de 2021, quando o grupo assumiu o controle após a retirada das forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos depois de 20 anos.

Mohammad Hassan Akhund, primeiro-ministro interino do governo do Taliban, aceitou as credenciais do novo enviado em uma cerimônia, disse o porta-voz adjunto do governo do grupo, Bilal Karimi, em um comunicado.

O escritório do porta-voz da administração talibã publicou fotos de uma cerimônia no palácio presidencial do Afeganistão nesta quarta-feira, na qual o embaixador foi recebido por autoridades, incluindo Akhund e o ministro interino das Relações Exteriores, Amir Khan Muttaqi.

O embaixador anterior da China no Afeganistão, Wang Yu, assumiu a função em 2019 e terminou seu mandato no mês passado.

Há outros diplomatas em Cabul com o título de embaixador, mas todos eles assumiram seus cargos antes da tomada do poder pelo Taliban.