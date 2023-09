Cortes da Opep+ vão criar grande aperto no mercado de petróleo no 4º trimestre, diz IEA

As reduções de produção dos membros da Opep+ de mais de 2,5 milhões de bpd desde o início de 2023 foram até agora compensadas pelo aumento da oferta de produtores fora da aliança, incluindo os Estados Unidos, o Brasil e o Irã, ainda sob sanções, disse a agência.

"Mas, a partir de setembro, a perda de produção da Opep+... levará a um déficit significativo de oferta até o quarto trimestre", disse a agência em seu relatório mensal sobre petróleo.

No entanto, a falta de cortes no início do próximo ano mudaria o equilíbrio para um excedente, disse a agência, destacando que os estoques estarão em níveis desconfortavelmente baixos, aumentando o risco de outro aumento na volatilidade em um ambiente econômico frágil.

PREVISÃO "CAÓTICA"

Preocupações econômicas mais amplas, lideradas pela lenta recuperação pós-pandemia da China, foram ampliadas pelos temores de que as taxas de juros permanecerão altas nos Estados Unidos.

Ainda assim, a demanda por petróleo no maior importador de petróleo do mundo "até agora permaneceu notavelmente inalterada por sua desaceleração econômica", disse a IEA.