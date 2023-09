Presidente do Citi realiza mudanças radicais na administração e faz cortes de pessoal

"Estamos tomando decisões ousadas para cumprir nossos compromissos com os acionistas", disse Fraser, 56 anos, em comunicado. As recentes mudanças já eliminaram 35 comitês, acrescentou ela, como um exemplo de esforços para reduzir a burocracia.

"Tomamos decisões duras, consequentes e difíceis aqui", disse Fraser a investidores. "Elas não serão universalmente populares em nosso banco. Alguns de nossos funcionários ficarão muito desconfortáveis. Estou absolutamente tranquila com isso... É absolutamente a coisa certa a fazer por nossos acionistas."

A expectativa é que haja cortes de pessoal, mas o banco não estimou o número de cargos a serem eliminados ou o impacto financeiro, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Espera-se que os custos de indenização sejam incorridos no quarto trimestre.

A reorganização é mais um passo na estratégia de Fraser, que assumiu o comando do banco em 2021, para elevar os lucros e simplificar a estrutura da instituição. Embora o Citi tenha vendido empresas e esteja trabalhando para resolver problemas regulatórios, o preço das ações têm ficado para trás frente aos concorrentes.

Nesta quarta-feira, por volta de 13h15, as ações do banco subiam 1,7%.

"O Citi eliminará as camadas não produtivas da administração e se reorganizará com uma estrutura mais plana, o que certamente gerará economias no balanço patrimonial", disse Brian Mulberry, gerente de portfólio de clientes da Zacks Investment Management, que detém ações do Citi.