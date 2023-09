Vice-chair e novos diretores do Fed tomam posse

No entanto, isso significa que a diretoria do Fed terá sua lista completa de sete membros conforme as autoridades de política monetária digerem os dados recebidos nos próximos meses para determinar se é necessário um aperto maior para controlar a inflação.

As três autoridades recém-empossadas divulgaram pouco sobre seus pontos de vista durante o processo de confirmação, embora se espere que Jefferson se alinhe estreitamente com a opinião de Powell de que o Fed talvez precise agir se as pressões inflacionárias continuarem desconfortavelmente altas.

Kugler, nascida na Colômbia, é a primeira latina a fazer parte da diretoria do Fed, e tanto Cook quanto Jefferson são negros, o que torna a atual diretoria a mais diversificada racialmente em seus 109 anos de história.

(Reportagem de Ann Saphir)