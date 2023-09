Ibovespa avança com exterior ajudando Vale e Petrobras; Casas Bahia desaba

- PETROBRAS PN tinha elevação de 1,63%, a 33,57 reais, também favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior. A estatal deu início na véspera ao processo de licenciamento ambiental para 23 gigawatts (GW) de parques de energia eólica offshore na costa brasileira, em iniciativa que alavanca seus planos de descarbonização e a coloca como a principal empresa do país para projetos da nova tecnologia de geração renovável.

- GRUPO CASAS BAHIA ON desabava 21,62%, a 0,87 real, tendo chegado a 0,76 real no pior momento, após vender ações a 0,80 real por papel em follow-on. Riscos de uma antecipação de dívida e a possibilidade de investidores desistirem de participar da oferta de ações também pressionavam as ações. No setor, MAGAZINE LUIZA ON cedia 0,38%, a 2,61 reais, após cair a 2,46 reais mais cedo.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha oscilação positiva de 0,07%, a 27,77 reais, enquanto BRADESCO PN mostrava acréscimo de 0,74%, a 15 reais.