Transportes impulsionam setor de serviços do Brasil para 3ª alta seguida em julho

Outras duas das cinco atividades pesquisadas registraram crescimento em julho --serviços prestados às famílias, de 1,0%; e outros serviços, de 0,3%.

Entretanto, o setor de serviços prestados às famílias segue sendo o único que ainda não superou o patamar pré-pandemia, operando em julho 1,7% abaixo do nível de fevereiro de 2020.

As duas atividades que tiveram resultados negativos em julho foram os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%) e informação e comunicação (-0,2%), de acordo com o IBGE.

O índice de atividades turísticas, por sua vez, avançou 0,7% em julho depois de recuar 0,1% no mês anterior, e está 6,2% acima do patamar pré-pandemia e 1,4% abaixo de seu maior nível, de fevereiro de 2014.

Apesar do início da flexibilização monetária pelo Banco Central, os juros no país ainda são elevados e encarecem o crédito. Esse cenário, no entanto, é compensado por um mercado de trabalho resiliente, o que pode deixar os resultados do setor de serviços com pouca variação à frente, enquanto a inflação de serviços segue sendo um ponto de atenção.

"A dúvida pertinente é sobre a extensão do crescimento do setor de serviços e o seu legado inflacionário. Olhando à frente, a sua desaceleração parece certa, mas a grande incerteza reside no seu momento e na sua intensidade", avaliou a equipe do PicPay em nota, prevendo bom desempenho do setor no segundo semestre.