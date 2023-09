Governo planeja incluir baterias em leilões do setor elétrico no início de 2024

No caso da Amazônia, a proposta de agregar baterias e geração renovável tem benefícios não só de ordem ambiental, ao substituir o uso de geradores a diesel, caros e poluentes, mas também econômicos, reduzindo custos bilionários hoje compartilhados por todos os consumidores do país.

As baterias, que poderiam armazenar energia de fontes intermitentes como a eólica e solar em forte crescimento no Brasil, devem entrar no sistema em momento em que a operação da rede elétrica no país se torna mais complexa e passa a exigir mais flexibilidade dos agentes.

"A gente está passando por uma transformação acelerada da matriz energética, do sistema de transmissão, estamos com essa fronteira da descarbonização dos sistemas isolados, então a gente está vendo várias oportunidades para o armazenamento", disse Thiago Barral, secretário de Transição Energética e Sustentabilidade do ministério, em conversa com a Reuters.

As primeiras grandes oportunidades para esse mercado devem vir em 2024, com diferentes leilões do governo previstos para o primeiro semestre, com destaque para o de potência.

O leilão de potência funciona como uma espécie de contratação de segurança no fornecimento de energia elétrica, no qual empreendimentos de geração podem oferecer sua capacidade para atender momentos de pico do sistema. No primeiro certame, realizado em 2021, apenas termelétricas puderam participar.

"O sistema está mudando e a demanda de potência -- que é aquele atendimento nas horas mais críticas, naquelas poucas horas em que dá um pico de demanda e uma baixa de geração -- aí o armazenamento pode vir a cumprir um papel cada vez mais relevante".