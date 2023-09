BCE vai lidar com excesso de liquidez na próxima fase do combate à inflação, dizem fontes

Várias autoridades são favoráveis ao aumento do montante de reservas que os bancos devem manter no banco central - sobre o qual não ganham juros - de 1% dos depósitos dos clientes para um valor que poderia estar mais próximo de 3% ou 4%, disseram as fontes.

As fontes afirmaram que isso teria o duplo benefício de enxugar dinheiro do sistema bancário e reduzir o valor que o BCE e os 20 bancos centrais nacionais da zona do euro pagam em juros sobre os depósitos, o que levou a grandes perdas para alguns.

Elas acreditam que essa pode ser uma medida mais fácil para o BCE, porque as autoridades já discutiram o assunto na reunião de julho e porque as reservas obrigatórias são atualmente insignificantes, com 165 bilhões de euros em comparação com um excesso de liquidez de 3,7 trilhões de euros.

Entretanto, uma fonte disse que algumas autoridades querem agrupar uma decisão sobre as reservas com outras sobre os esquemas de compra de ativos do BCE e o arcabouço de juros, o que poderia ser um processo muito mais lento.

O debate sobre a redução do montante de 4,8 trilhões de euros de dívida acumulada sob diferentes esquemas pelo BCE desde 2015, principalmente para evitar o risco de deflação, foi considerado pelas fontes como mais difícil.

A maioria vê espaço para a eliminação gradual do Programa de Compra de Emergência da Pandemia (PEPP) do BCE ao não substituir os títulos vencidos, mas todos estavam nervosos quanto a perturbar os mercados financeiros, especialmente os investidores em títulos do governo da Itália.