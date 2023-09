Haddad diz que Brasil busca status privilegiado em negociações com EUA

O governo brasileiro busca um status privilegiado nas negociações comerciais com o Estados Unidos, sem as ?amarras? de acordos bilaterais e multilaterais, disse nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Após evento sobre transformação ambiental e econômica do Brasil, em Nova York, Haddad afirmou a jornalistas que o tema será levado à reunião bilateral de quarta-feira entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Estamos um pouco amarrados em torno de conceitos que às vezes não se adequam à situação particular de Brasil e Estados Unidos. Não temos acordo de livre comércio com os Estados Unidos, mas não é por isso que não podemos ter um status privilegiado nas negociações bilaterais, pelo fato de estamos no mesmo continente, termos valores comuns históricos e culturais", disse.