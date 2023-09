Marisa faz parceria com Credsystem para oferta de crédito em lojas

A Marisa afirmou que a Credsystem é a maior empresa especializada em oferta ao varejo de soluções de cartões de crédito e outros serviços financeiros voltados a consumidores das classes econômicas emergentes.

Segundo a rede varejista, os termos definitivos da parceria deverão ser concluídos em 30 dias, com mecanismo de divisão de lucro de 50% para cada parte.

"A nova parceria com a Credsystem contribuirá também para que possamos focar na otimização e rentabilização da nossa atividade principal no varejo de moda", afirmou a Marisa. "Viabilizaremos, portanto, uma redução significativa do risco operacional, regulatório e do esforço de funding vinculados à atividade financeira", acrescentou a empresa.

A companhia anunciou em meados de julho a conclusão de seu processo de readequação de estrutura, com o fechamento de 88 lojas deficitárias que apresentaram geração negativa de caixa no segundo trimestre. No mês seguinte, disse que concluiu capitalização de sua divisão de serviços financeiros MPagamentos, que totalizou 120 milhões de reais.

Em 2023, os papéis da varejista acumulam queda de quase 45%.