Aneel adia decisão sobre regras para devolução de créditos bilionários a consumidores

SÃO PAULO (Reuters) - A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adiou nesta terça-feira a decisão sobre as regras para que as distribuidoras devolvam, aos consumidores, valores bilionários cobrados a mais na conta de energia antes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins.

A diretora Agnes da Costa pediu vista do processo para avaliar melhor as regras propostas pelo relator, diretor Fernando Mosna, apontando dúvidas especialmente sobre a possibilidade de devoluções individualizadas de créditos a consumidores.

A discussão envolve parte importante dos cerca de 62 bilhões de reais em créditos devidos aos consumidores de energia após o encerramento do julgamento da "tese do século" pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2021. A maior parcela desse montante já vinha sendo retornada aos consumidores nos últimos anos via redução de tarifas, mas restam ainda cerca de 20 bilhões de reais, informou a Aneel.