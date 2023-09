BB e Banco Mundial preparam acordo de cooperação de US$400 mi para recuperação da Amazônia

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco do Brasil e o Banco Mundial assinaram nesta terça-feira memorando de entendimento para estabelecer uma linha de crédito de 400 milhões de dólares para a agricultura sustentável e a recuperação de áreas degradadas na região amazônica.

O acordo chega na esteira de um anúncio conjunto no ano passado de um projeto de 500 milhões de dólares para expandir o financiamento sustentável e melhorar a capacidade do setor privado de acessar os mercados de crédito de carbono.

"Este acordo para mais 400 milhões de dólares é o segundo do BB com o Banco Mundial e trará recursos destinados à agricultura sustentável, recuperação de áreas degradadas e bioeconomia", disse Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil.