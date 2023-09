Haddad diz que lei climática dos EUA pode ser usada para ampliação de parcerias com Brasil

Aprovada em agosto nos Estados Unidos, a legislação que envolve 430 bilhões de dólares é vista como o maior pacote climático da história do país. As novas regras foram criadas com o objetivo de enfrentar as mudanças climáticas e cortar emissões domésticas de gases do efeito estufa.

Na segunda-feira, Haddad já havia afirmado que o governo brasileiro buscaria um status privilegiado nas negociações comerciais com o Estados Unidos, sem as “amarras” de acordos bilaterais ou multilaterais. O tema será levado à reunião bilateral de quarta-feira entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

(Por Bernardo Caram)