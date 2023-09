Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A petrolífera Prio iniciou a operação no poço POL-Q, no Campo de Polvo, com produção estabilizada em aproximadamente 1 mil barris de óleo por dia, informou a companhia nesta quarta-feira.

Esse montante representa um aumento de 15% na produção do Campo de Polvo, afirmou a Prio, em fato relevante.