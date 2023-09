Uber Eats lançará recursos de IA e mais opções de pagamento

As plataformas de entrega de alimentos têm investido em inteligência artificial na tentativa de oferecer um serviço mais personalizado e tornar seus aplicativos mais convenientes.

A concorrente Instacart lançou em maio o "Ask Instacart" (Pergunte à Instacart), uma ferramenta de pesquisa com IA projetada para ajudar nas dúvidas dos clientes sobre compras de alimentos, em parceria com a OpenAI, criadora do chatbot ChatGPT.

A DoorDash também está trabalhando no mesmo tipo de recurso, chamado "DashAI", para acelerar os pedidos de comida, conforme noticiado pela Bloomberg News em julho.

A Uber disse que também se associou a programas federais de saúde, como o Managed Medicaid e o Medicare Advantage, e que começará a aceitar pagamentos relevantes a partir de isenções tanto no Uber quanto no Uber Eats em 2024.

A empresa também oferecerá aos beneficiários do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, na sigla em inglês), que fornece benefícios em dinheiro para itens alimentícios, a possibilidade de usar o auxílio para comprar no Uber Eats em 2024.

A medida ressalta um esforço de todo o setor para atingir famílias de baixa renda e ganhar participação de mercado em um ambiente cada vez mais competitivo.