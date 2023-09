Voto unânime do Copom por corte de 0,50 p.p. e sinalização tranquiliza mercado, diz secretário da Fazenda

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira que a decisão unânime do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), de cortar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, e o tom do comunicado tranquilizam o mercado.

"Com a sinalização de que essa queda vai seguir nas próximas reuniões, acho que isso dá uma tranquilidade grande para o mercado, uma boa sinalização", disse o secretário, em entrevista a jornalistas na sede da pasta.

Durigan afirmou que a sinalização de novas reduções de 0,50 ponto percentual nas próximas decisões do Copom, assim como a mudança na configuração dos votos em comparação com a última decisão, que foi mais dividida, foram bem recebidas pela Pasta.